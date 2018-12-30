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Шахматы: Результаты после первого тура чемпионата мира по блицу

Шахматы: Результаты после первого тура чемпионата мира по блицу
19:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Магнус Карлсен и Лагно лидируют после первого дня чемпионата мира по блицу.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен и россиянка Екатерина Лагно возглавляют турнирные таблицы после первого игрового дня чемпионата мира по блицу, который проходит в Санкт-Петербурге.

В мужском турнире Карлсен по дополнительным показателям опережает россиянина Владислава Артемьева - гроссмейстеры набрали по 9,5 балла из 12 возможных; Лучший среди украинцев Антон Коробов (8,5 очка) идет 11-м, сообщает Укринформ.

В женском турнире лидируют россиянка Екатерина Лагно и иранка Сарасадат Хадемальшарьех, набравшие по 7,5 баллов из 9 возможных. Третье место занимает обладательница шахматной короны китаянка Цзюй Вэньцзюнь с 7 баллами. Анна Ушенина (6,5 очка) - 13-я, Инна Гапоненко (5,5) - 26-я, Анна Музычук (5,5) - 27-я, Наталья Букса (5,5) - 37-я, Мария Музычук (5) - 39-я, Наталья Жукова (5) - 51-я.

Мужские соревнования по блицу состоят из 21 тура, у женщин - 17 туров. Контроль времени: 3 минуты + 2 секунды на ход.

Соревнования завершатся 30 декабря.

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Чемпионат мира, Шахматы, Магнус Карлсен, Новости шахмат.
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