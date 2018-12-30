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Нуньес нокаутировала Сайборг за 51 секунду (Видео)

Нуньес нокаутировала Сайборг за 51 секунду (Видео)
15:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: UFC 232: Нуньес нокаутировала Сайборг на 51-й секунде, завоевав 2-й титул в UFC.

В ночь с 29 на 30 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 232, главным событием которого стала титульная встреча в полутяжёлом весе Александра Густафссона с Джоном Джонсом.

В соглавном событии турнира встретились две чемпионки организации — Крис Сайборг Жустину и Аманда Нуньес. Бой был завершен на 51-й секунде 1-го раунда после того, как рефери засчитал Сайборг технический нокаут. Таким образом, Нуньес стала обладательницей чемпионских поясов UFC в легчайшем и полулёгком весе.

Ранее в ходе предварительного карда россиянин Пётр Ян техническим нокаутом во 2-м раунде победил бразильца Дугласа Силву де Андраде.

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