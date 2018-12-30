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Днепр всухую разгромил Ледяных Волков со счетом 11:0

Днепр всухую разгромил Ледяных Волков со счетом 11:0
16:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УХЛ

Новости спорта: Херсонская команда завершила 2018 год на первом месте в турнирной таблице.

В Херсоне завершился 26 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между «Днепром» и «Ледяными Волками». Напомним, что вчерашняя встреча команд в рамках перенесённого 15-го тура завершилась со счётом 2:1 в пользу новичка чемпионата.

Поединок команды начали достаточно равно и «Ледяные Волки» сделали неплохую заявку на положительный результат, однако под завесу двадцатиминутки херсонцы пробили защиту оппонента и трижды за две минуты отличились в воротах Виталия Власенко. Таким образом результативные баллы себе в актив записали Святослав Тимченко, Валентин Сирченко и Алексей Янишевский, фактически не оставив шансов «Волкам» отыграться.

Во второй двадцатиминутке херсонский клуб только подтвердил свои намерения закрепиться на первом месте в турнирной таблице и ещё 4 раза отличился в воротах киевского оппонента. На этот раз голевыми бросками отметились Владислав Брага, Артём Целогородцев, Никита Макарицкий и Никита Кругляков.

Заключительный отрезок встречи прошёл по сценарию двух предыдущих периодов – команде Дмитрия Пидгурского удалось отправить ещё 4 шайбы в ворота Виталия Власенко и довести счёт до разгромных 11:0. По итогам третьего периода дубль оформил Владислав Брага и по голу на своё счёт записали Никита Коваленко, Иван Золотухин и Руслан Ромащенко.

Таким образом, благодаря двум победам над киевлянами, «Днепр» занял первую строчку в турнирной таблице с 67 очками и оторвался от «Кременчука» на 5 баллов.

«Днепр» – «Ледяные Волки» 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Шайбы: 1:0 Тимченко (Целогородцев), 14:42; 2:0 Сирченко (Янишевский, Бондаренко), 15:25; 3:0 Янишевский (Шулешов), 16:26; 4:0 Брага (Целогородцев, Тимченко), 32:40; 5:0 Целогородцев (Тимченко, Брага), 36:39; 6:0 Макарицкий (Пугачёв, Золотухин - больш.), 37:10; 7:0 Кругляков (Тимченко, Брага), 37:24; 8:0 Коваленко (Будько), 45:25; 9:0 Золотухин (Макарицкий), 54:30; 10:0 Брага (Тимченко, Целогородцев), 55:59; 11:0 Ромащенко (Коваленко), 57:51.

Днепр: Петров (Сурканов - с 40:00); Шулешов - Пугачёв, Афанасьев - Матусевич, Матвиенко - Будько, Кругляков - Болотин; Бондаренко - Сирченко - Янишевский, Золотухин - Ромащенко - Жвачкин, Макарицкий - Дуюн - Коваленко, Тимченко, Целогородцев - Брага.

Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Чикида - Привалихин, Микульчик - Фроленко; Черемнов - Дворник - Шабанов, Крючёнкин - Найдёнов - Давиденко, Шах - Бурнатов.

 

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Хоккей, ХК Донбасс, УХЛ, ХК Ледяные Волки.
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