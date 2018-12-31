Сайборг: Пояс для меня был всего лишь символом

Новости спорта: Крис Сайборг после поражения заявила. что главное — быть чемпионом в повседневной жизни.

Бывшая чемпионка UFC, бразильская спортсменка Крис Сайборг Жустину прокомментировала своё поражение от Аманды Нуньес в титульном поединке на турнире UFC 232.

«Сегодня был не наш день, но вы должны знать, что я благодарна вам за поддержку. Жизнь такова, что сегодня ты побеждаешь, а завтра — проигрываешь. Пояс для меня был всего лишь символом, главное — быть чемпионом в повседневной жизни. Важно помогать другим и менять мир к лучшему. Спасибо Богу, я всегда с тобой, будь я победившей или проигравшей, до самого конца моих дней», — приводит слова Крис Сайборг Жустину MMAFighting.

Напомним, что Сайборг проиграла Аманде Нуньс нокаутом на 51-й секунде поединка и уступила свой чемпионский пояс сопернице.