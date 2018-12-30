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Мейвезер о предстоящем бое: Я могу провести эти три раунда в сонном состоянии

Мейвезер о предстоящем бое: Я могу провести эти три раунда в сонном состоянии
22:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал об отношении к выставочному поединку с Тенсином Нацукавой.

Бой состоится 31 декабря в Сайтаме (Япония) на турнире организации Rizin и пройдёт по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 66,7 кг. Это на 10 кг больше весовой категории, в которой проводил последние поединки Тенсин.

Встреча продлится три раунда по три минуты, её результат не войдёт в послужные списки спортсменов.

«Я ни о чём не беспокоюсь, мне даже не нужно тренироваться ради трёх раундов. В контактных видах спорта я видел всё на протяжении своей карьеры. Это будет просто ещё один день. Такой же, как обычный день, когда я просыпаюсь, принимаю душ, одеваюсь.

Бои — это то, что я делал на протяжении 30 лет, так что впереди меня ждёт ещё один день. Я беспокоюсь только о развлечении, но как только раздастся гонг, развлечение уже начнётся. Я хочу повеселиться, пойти туда и сделать максимум. Я уверен, что мой соперник воспринимает этот бой очень серьёзно. Он работает в зале. Для меня же это просто ещё один день. Я могу провести эти три раунда в сонном состоянии, так что не беспокоюсь», — приводит слова Мейвезера The Sun.

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Бокс, Флойд Мейвезер, MMA, UFC, Новости спорта, Новости бокса, Бокс новости.
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