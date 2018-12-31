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Волейбол. Наставник Химика покинул свой пост

Волейбол. Наставник Химика покинул свой пост
08:12 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: ВК Химик

Новости спорта: Наставник Химика Андрей Романович подал в отставку.

Южненский «Химик» прекратил работу с тренером Андреем Романовичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющей обязанности главного тренера назначена Анжела Гордиенко.

Романович начал сотрудничать с «Химиком» в сезоне-2016/2017. В том же сезоне южненцы дебютировали в Лиге чемпионов, где уступили краснодарскому «Динамо».

Под руководством Романовича южненский клуб выиграл семь трофеев: по два раза становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок Украины и трижды побеждал в Суперкубке Украины.

За время совместной работы «Химик» отыграл 100 матчей, в которых одержал 94 победы при соотношении партий 289:39. При этом южненцы ни разу не уступили на всеукраинской арене – 89 побед (267:15), в том числе в Суперлиге – 82 (246:14). В еврокубках «Химик» провел 11 встреч, в которых добыл 5 побед (22:24) и дважды выходил в 1/8 финала Кубка ЕКВ.

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Волейбол, ВК Химик, Новости волейбола, Андрей Романович.
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