Джон Джонс извинился перед журналисткой на камеру

Новости спорта: Изабелла Костич, в свою очередь, приняла извинения американца.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс принес свои извинения журналистке Изабелле Костич за оскорбление во время пресс-конференции перед турниром UFC 232.

Тогда американец назвал представительницу СМИ "отстоем" и потребовал "журналиста получше" из-за вопроса о допинге.

"Сестра, извиняюсь перед тобой на камеру. Я был чрезвычайно неуважителен по отношению к тебе и хочу принести свои искренние извинения. Я был готов к поединку и почувствовал что-то вроде атаки на себя, поэтому был не в настроении даже в вербальном споре. Прошу прощения за проявленное неуважение", – цитирует Джона MMA Junkie.

"Я ценю извинения Джонса. Он повел себя, как взрослый человек. Поздравляю, чемпион", – написала в ответ Костич на своей странице в соцсети Twitter.

Напомним, Джонс нокаутировал Густафссона в третьем раунде боя и завоевал чемпионский пояс. Смотрит также видео боя Джонс – Густафссон.