Анна Музычук - третья шахматистка в мире

Новости спорта: Международная федерация шахмат (ФИДЕ) представила рейтинг-лист по состоянию на 1 января 2019 года.

В первую десятку списка у женщин по-прежнему входят две украинки - Анна Музычук (коэффициент 2569) и ее младшая сестра Мария Музычук (2540), которые занимают 3 и 6 места соответственно, сообщает Укринформ.

Женский рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань (2662). Второй идет ее соотечественница чемпионка мира Цзю Вэньцзюнь (2575).

В первой сотне сильнейших шахматисток мира, кроме сестер Музычук, еще пятеро представительниц Украины: 36. Анна Ушенина (2443), 47. Инна Гапоненко (2424), 50. Наталья Букса (2420), 66. Юлия Осьмак (2394), 87. Наталья Жукова (2377).

У мужчин лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2835).

В мировую сотню входят шесть шахматистов Украины: 34. Василий Иванчук (2713), 42. Антон Коробов (2699), 60. Юрий Криворучко (2683), 65. Павел Эльянов (2680), 80. Руслан Пономарев (2664), 88. Александр Арещенко (2661).