Президент UFC ответил на вызов Оскара де ла Хойи

Президент UFC Дэна Уайт ответил на выпад со стороны Оскара де ла Хойи, вызвавшего его на бой, отметив, что не собирается встречаться с ним на ринге, но готов побороться с Оскаром в качестве промоутера.
"Это началось с того, что он сказал не смотреть бой Макгрегора и Мейвезера. Кто так делает? Затем он вышел и соврал о том, что мы недоплачивали бойцам. Он лжец. Я назвал его куском дерьма и лжецом.
Я организовал свой боксёрский промоушен в нынешнем году. Посмотрите, что мы делаем в этом году. Подождите и посмотрите, что будет с Оскаром де ла Хойей в следующие три года. Вы, ребята, знаете меня давно. Ты хочешь битвы? Давай поборемся", — приводит слова Дэны Уайта BoxingScene.