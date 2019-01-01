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Даниэль Кормье обозначил свои планы

Даниэль Кормье обозначил свои планы
14:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье рассказал о планах на будущее.

"У меня есть определённые травмы, поэтому я сейчас не выступаю. Вот почему я думал о том, чтобы остаться в спорте ещё не ненадолго, а не потому, что я был я хочу какой-то бой. В этом году были некоторые вещи, которые мне пришлось пережить. Великий год сказался на моём старом теле. Мне 40 лет. Когда ты дерешься трижды за год, тебе приходится расплачиваться за это в конце года.

Как сказал Уайт в субботу, бой с Леснаром все ещё рассматривается. Это забавный бой. Я получил много сообщений в стиле: «Кормье очень громко говорит о Джоне Джонсе, но он готов подраться с Броком Леснаром». Но никто не знает, что у нас с Броком в плане допинг-тестов. Тестирование на допинг для Брока может быть настолько строгим, что это было бы безумием. Так что если он пройдёт через всё это и подерётся, то оно того стоило.

Но, если он этого не сделает, то я бы подрался со Стипе Миочичем. 100 процентов. Стипе — очень уважительный парень. У него рекорд по защите титулов тяжёлого веса в истории UFC. Он всё делает правильно, и я дал ему обещание. Я сказал, что если не подерусь с Броком, я собираюсь встретиться с ним", — сказал Кормье MMA Junkie.

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