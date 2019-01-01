Харлан показала упражнение для идеальной фигуры

Новости спорта: Придется неплохо поработать над своей координацией.

лимпийская чемпионка Ольга Харлан посоветовала упражнение для того, чтобы держать себя в форме. Слова фехтовальщицы передает Red Bull:

«Во время выполнения упражнения «лестничка» работают почти все мышцы тела. А особенно задействованы передняя поверхность бедра, голеностоп, пресс и спина. Сначала нужно все движения выполнять с небольшой скоростью, нарабатывая координацию. Когда координационно все движения выполняются правильно, добавляем скорость, вплоть до максимальной».