WADA выступило с заявлением по дедлайну для России

Новости спорта: WADA не исключило, что РУСАДА может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу организации.

WADA выступило с официальным заявлением по поводу отсутствия доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было восстановлено в статусе в сентябре 2018 года, однако ВАДА поставило жёсткое условие: до 31 декабря Россия была обязана предоставить оригинал электронной базы данных (LIMS) из Московской лаборатории. Тем не менее доступ к данным к этому моменту не был получен.

В частности, были представлены ближайшие шаги ВАДА:

«На этой неделе отчёт возглавлявшего делегацию ВАДА в Москве доктора Паскуаля вместе со всеми имеющимися документами по данному делу будут отправлены в независимый комитет по рассмотрению соответствия.

14-15 января 2019 года этот комитет рассмотрит всю предоставленную документацию. Затем направит рекомендации исполнительному комитету ВАДА на основе нового стандарта соответствия.

Исполнительный комитет рассмотрит рекомендации и примет решение в отношении РУСАДА.

Если будет рекомендовано признать Россию несоответствующей кодексу и исполком с этим согласится, то у РУСАДА будет право оспорить данное решение в CAS».

В заявлении также отмечается, что ВАДА проинформировало министра спорта России Павла Колобкова и генерального директора РУСАДА Юрия Гануса о сложившейся ситуации и своих дальнейших шагах.

ВАДА подчеркнуло, что сотрудничество с РУСАДА продолжается.