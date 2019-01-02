Скачать
Среда, 02.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Футбол: расписание матчей 2 января
Футбол: расписание матчей 2 января
Самый результативный украинский футболист первой половины сезона
Самый результативный украинский футболист первой половины сезона
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Матч "Зимней классики" Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых

Матч &quot;Зимней классики&quot; Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
10:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер NHL

Новости спорта: Матч «Чикаго» — «Бостон» вошёл в топ-5 самых посещаемых хоккейных игр в истории.

В рамках традиционной Зимней Классики, которая состоялась в Индиане,уступила Бостону Брюинс со счетом 4:2.

Интересно, что данный поединок собрал 76 126 тысяч зрителей на стадионе, это четвертое место по посещаемости за всю историю хоккея. Первое место принадлежит матчу Детройт - Торонто, который собрал 104 173 человека в Мичигане.

1-2. «Вулверинз» — «Спартанс» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 11.12.2010)

«Детройт» — «Торонто» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 01.01.2014)

3. США – Германия – 77 803 («Фельтинс-Арена», 7.05.2010)

4. «Чикаго» — «Бостон» — 76 126 («Нотр-Дам Стэдиум», 01.01.2019)

5. «Спартанс» — «Вулверинз» — 74 554 («Спартан Стэдиум», 06.10.2001)

6. Россия — Финляндия — 71 381 («Газпром-Арена», 16.12.2018)

7. «Баффало» — «Питтсбург» — 71 217 («Ральф Уилсон Стэдиум», 01.01.2008)

8. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 70 205 («Левайс Стэдиум», 21.02.2015)

9. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 68 111 («Хайнц Филд», 01.01.2011)

10. CКА — ЦСКА— 67 770 («Газпром-Арена», 22.12.2018).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Чикаго Блэкхоукс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Харлан показала упражнение для идеальной фигуры
02 В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
03 Нацукава поблагодарил Мейвезера
04 WADA выступило с заявлением по дедлайну для России
05 Форвард Ворсклы Кулач вошел в историю Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь