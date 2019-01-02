Матч "Зимней классики" Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых

Новости спорта: Матч «Чикаго» — «Бостон» вошёл в топ-5 самых посещаемых хоккейных игр в истории.

В рамках традиционной Зимней Классики, которая состоялась в Индиане,уступила Бостону Брюинс со счетом 4:2.

Интересно, что данный поединок собрал 76 126 тысяч зрителей на стадионе, это четвертое место по посещаемости за всю историю хоккея. Первое место принадлежит матчу Детройт - Торонто, который собрал 104 173 человека в Мичигане.

1-2. «Вулверинз» — «Спартанс» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 11.12.2010)

«Детройт» — «Торонто» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 01.01.2014)

3. США – Германия – 77 803 («Фельтинс-Арена», 7.05.2010)

4. «Чикаго» — «Бостон» — 76 126 («Нотр-Дам Стэдиум», 01.01.2019)

5. «Спартанс» — «Вулверинз» — 74 554 («Спартан Стэдиум», 06.10.2001)

6. Россия — Финляндия — 71 381 («Газпром-Арена», 16.12.2018)

7. «Баффало» — «Питтсбург» — 71 217 («Ральф Уилсон Стэдиум», 01.01.2008)

8. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 70 205 («Левайс Стэдиум», 21.02.2015)

9. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 68 111 («Хайнц Филд», 01.01.2011)

10. CКА — ЦСКА— 67 770 («Газпром-Арена», 22.12.2018).