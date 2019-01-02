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"Король вернулся". Джонс: Я собираюсь выбить дерьмо из 2019 года

&quot;Король вернулся&quot;. Джонс: Я собираюсь выбить дерьмо из 2019 года
15:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о планах на текущий год.

«В прошлом я выступал, а затем заполнял свой график вечеринками и всякой ерундой, но после возвращения моего пояса единственное, что я хочу сделать, так это вернуться в октагон. Я хочу вернуться в клетку и продолжать доказывать, что я лучший полутяжеловес в мире. Сегодня вечером я лечу домой и возвращаюсь в спортзал, чтобы продолжать оттачивать навыки.

Планируя год, я собираюсь выбить дерьмо из 2019 года. Я хочу подраться в этом году трижды и оставить ноль сомнений в моём доминировании в качестве чемпиона. Я собираюсь сделать это, потому что это моя страсть, а также этого заслуживаете вы, фанаты. Вы прошли со мной через очень многое, и 2019 год будет невероятным. Так что бойцы моего дивизиона, постройтесь в очередь. Король вернулся, и никто не заснёт спокойно. Та же корона, то же царствование, новые лица и больше боли. Это то, что я принесу в 2019-й», — написал Джонс в «Инстаграме».

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MMA, Джон Джонс, UFC, Новости спорта.
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