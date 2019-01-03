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Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ

Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ
09:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Лидер Вашингтона пропустит одну игру Национальной хоккейной лиги за отказ от участия в Матче всех звезд.

Нападающий Кэпиталз Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ.

Болельщики всеобщим голосованием выбрали россиянина капитаном сборной Столичного дивизиона и были очень разочарованы решением игрока.

33-летний хоккеист принял решение восстановиться и подготовиться ко второй части сезона. Из-за отказа форвард будет вынужден пропустить одну игру регулярного чемпионата.

"НХЛ подтвердила, что Овечкин будет вынужден пропустить одну игру из-за того, что не едет на Матч всех звезд", – написал североамериканский журналист Крис Куц в социальной сети Twitter.

МВЗ-2019 был бы восьмым в карьере для Александра.

На прошлогоднем звездном уик-энде Овечкин победил в конкурсе на силу броска.

Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги в 2019 году примет Сан-Хосе.

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НХЛ, Хоккей, Александр Овечкин, Новости спорта.
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