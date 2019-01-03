Скачать
Четверг, 03.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Свитолина провалила первый матч нового сезона
Свитолина провалила первый матч нового сезона
Первый громкий трансфер 2019 года
Первый громкий трансфер 2019 года
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Хоккей. Россия вышла в полуфинал МЧМ-2019, где сыграет против США

Хоккей. Россия вышла в полуфинал МЧМ-2019, где сыграет против США
10:58 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Сборная России одержала пятую победу подряд на молодежном чемпионате мира-2019 и пробилась в полуфинал турнира.

На стадии четвертьфинала команда Валерия Брагина разгромила Словакию со счетом 8:3. Уже в первом периоде встречи игра была практически сделана, когда россияне забросили четыре безответные шайбы. Счет открыл Григорий Денисенко, затем забрасывали Степан Старков, Александр Алексеев и Никита Шашков. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной Словакии заменил в воротах Самуэля Главая на Юрая Шкленара.

Отметим, что в первом периоде словаки перебросали россиян и неоднократно могли забрасывать, но феноменальную игру в воротах показывал Петр Кочетков.

После перерыва Словакия выглядела не хуже России, но продолжила пропускать, при этом не забрасывая. Во втором периоде дублем отметился капитан российской команды Клим Костин, седьмую шайбу на свой счет записал Кирилл Слепец.

В третьем периоде словаки смогли размочить счет. Сначала капитан команды Мартин Фегервары отметился после паса Михала Ивана, затем Илья Морозов забросил восьмую шайбу россиян. В концовке встречи словаки забили еще дважды, но на исход встречи эти голы никакого влияния не оказали.

В полуфинале молодежного чемпионата мира Россия сыграет против сборной США, которая в четвертьфинале обыграла Чехию.

В другом полуфинале сойдутся Швейцария, выбившая Швецию, и Финляндия, победившая Канаду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НХЛ, Сборная России, Хоккей, Сборная США, Сборная Чехии, МЧМ-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера по версии WBC
02 Реал готовит первый зимний трансфер
03 Усик и Ломаченко вошли в топ-10 рейтинга BoxingScene
04 Стивенсон выразил желание пересмотреть последний раунд своего боя с Гвоздиком
05 Реал нашел двух кандидатов на позицию форварда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь