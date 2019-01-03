Хоккей. Россия вышла в полуфинал МЧМ-2019, где сыграет против США

Новости спорта: Сборная России одержала пятую победу подряд на молодежном чемпионате мира-2019 и пробилась в полуфинал турнира.

На стадии четвертьфинала команда Валерия Брагина разгромила Словакию со счетом 8:3. Уже в первом периоде встречи игра была практически сделана, когда россияне забросили четыре безответные шайбы. Счет открыл Григорий Денисенко, затем забрасывали Степан Старков, Александр Алексеев и Никита Шашков. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной Словакии заменил в воротах Самуэля Главая на Юрая Шкленара.

Отметим, что в первом периоде словаки перебросали россиян и неоднократно могли забрасывать, но феноменальную игру в воротах показывал Петр Кочетков.

После перерыва Словакия выглядела не хуже России, но продолжила пропускать, при этом не забрасывая. Во втором периоде дублем отметился капитан российской команды Клим Костин, седьмую шайбу на свой счет записал Кирилл Слепец.

В третьем периоде словаки смогли размочить счет. Сначала капитан команды Мартин Фегервары отметился после паса Михала Ивана, затем Илья Морозов забросил восьмую шайбу россиян. В концовке встречи словаки забили еще дважды, но на исход встречи эти голы никакого влияния не оказали.

В полуфинале молодежного чемпионата мира Россия сыграет против сборной США, которая в четвертьфинале обыграла Чехию.

В другом полуфинале сойдутся Швейцария, выбившая Швецию, и Финляндия, победившая Канаду.