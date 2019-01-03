Анонс 27 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги

Новости спорта: Чемпионат возобновляется после новогодней паузы.

Отметим, что первый поединок 27 тура Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч состоялся 14 ноября между «Кременчуком» и «Днепром». В рамках этого матча кременчужане добыли минимальную победу со счётом 1:0.

3 января

18:30 «Донбасс» – МХК «Динамо» , прямая трансляция – телеканал XSPORT

2019-й хоккейный год в Украине откроется противостоянием в Дружковке. Стоит отметить, что дончане достаточно мощно завершили прошлый календарный год, оформив десятиматчевую победную серию и добыв две важные победы над "горожанами".

В нынешнем сезоне против "динамовцев" «Донбасс» играл пять раз – четыре победы с общей разницей 17:7 и одно поражение 2:4. Сперва команда Александра Сеуканда, а затем Александра Куликова, подтверждала реноме не самого удобного соперника для действующих чемпионов.

Интересной ожидается дуэль на индивидуальном уровне – лучший бомбардир УХЛ Виталий Лялька набирает очки уже в 8 поединках кряду, а в последней встрече с МХК «Динамо» записал себе в актив 4 (1+3) результативных балла.

К слову, стоит отметить, что минувший тур УХЛ-Пари-Матч харьковчане завершили разгромным поражением от «Белого Барса», а дончане на победном кураже сполна сумеют воспользоваться шатким положением своего оппонента.

16:45 «Ледяные Волки»– «Белый Барс», прямая трансляция – XSPORT.ua

В столице встретятся последняя и четвёртая команды. Именно над «Белым Барсом» киевские «Волки» одержали свою единственную победу в сезоне в основное время матча. При том, что успех со счётом 3:1 подопечные Николая Сидорова добыли в волевом стиле.

Ещё один раз «Белый Барс» оступился в начале октября, когда переиграл «Ледяных Волков» лишь в овертайме – 5:4. Затем три поединка подряд завершались в пользу белоцерковчан с общим результатом 13:8.

Последнюю игру «Белый Барс» уверенно выиграл у харьковского «Динамо» 8:3 – тогда дублями отметились Юрий Качан и 17-летний Ярослав Панченко. Киевляне, в свою очередь, после двухматчевого вояжа в Херсон оставили двоякое впечатление: первую встречу «Волки» провели на хорошем уровне, дав настоящий бой лидеру чемпионата и уступив со счётом 1:2. Однако второй поединок против херсонцев столичные хоккеисты провалили по всем параметрам, разгромно проиграв 0:11.

На данный момент "барсы" обладают наилучшим нападением среди нижней тройки турнирной таблице, забросил 60 шайб в ворота противника. «Волки», в свою очередь 53 раза отличились в воротах оппонентов, но при этом пропустили 169 бросков, что является наихудшим показателем в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч.