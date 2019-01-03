Украинская биатлонистка Варвинец: Смотрю на наших девченок и ребят по телевизору

Новости спорта: Украинская биатлонистка Ирина Варвинец – о своем выступлении в Пхенчхане-2018

Биатлонистка сборной Украины Ирина Варвинец поделилась впечатлениями от первой Олимпиады, а также рассказала, смотрит ли биатлон.

– Какие впечатления у тебя остались от Олимпийских игр в Корее?

– Скажу, что это были не самые приятные впечатления, как-то все печально выглядело. Особенно по окончанию Олимпиады было просто ужасно. Но все равно я рада, что была там, получила этот опыт, и, надеюсь, в дальнейшем он мне пригодится.

– Биатлон по телевизору сейчас смотришь?

– Конечно смотрю (улыбается). Очень сильно переживаю за наших девчонок и ребят. Первый этап был неплохим, потом правда чуть похуже результаты были, но думаю, что все наладится, и к чемпионату миру они выйдут на должный уровень.

Напомним, Ирина Варвинец пропустит весь нынешний сезон из-за травмы колена.