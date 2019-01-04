UFC. Расписание турниров на апрель-июнь 2019 года

Расписание было объявлено во время трансляции UFC 232, который состоялся в минувшую субботу, сообщает BJPenn.
За этот отрезок времени UFC собирается устроить 10 турниров. Три из них будут номерными и будут транслироваться по системе PPV. Остальные события промоушена будут показаны на телеканале ESPN, с которым у UFC действует контракт с 2019 года.
13 апреля — UFC 236
20 апреля — UFC on ESPN+
27 апреля — UFC on ESPN
4 мая — UFC on ESPN +
11 мая — UFC 237
18 мая — UFC on ESPN+
1 июня — UFC on ESPN+
8 июня — UFC 238
22 июня – UFC on ESPN+
29 июня – UFC on ESPN
Место проведения этих турниров пока неизвестно.