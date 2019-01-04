UFC. Расписание турниров на апрель-июнь 2019 года

Новости спорта: MMA-организация UFC объявила расписание турниров, которые она проведёт в период с апреля по июнь 2019 года.

Расписание было объявлено во время трансляции UFC 232, который состоялся в минувшую субботу, сообщает BJPenn.

За этот отрезок времени UFC собирается устроить 10 турниров. Три из них будут номерными и будут транслироваться по системе PPV. Остальные события промоушена будут показаны на телеканале ESPN, с которым у UFC действует контракт с 2019 года.

13 апреля — UFC 236

20 апреля — UFC on ESPN+

27 апреля — UFC on ESPN

4 мая — UFC on ESPN +

11 мая — UFC 237

18 мая — UFC on ESPN+

1 июня — UFC on ESPN+

8 июня — UFC 238

22 июня – UFC on ESPN+

29 июня – UFC on ESPN

Место проведения этих турниров пока неизвестно.