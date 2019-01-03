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UFC обновила рейтинг лучших бойцов вне зависимости от веса

UFC обновила рейтинг лучших бойцов вне зависимости от веса
22:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: MMA-организация UFC объявила список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

MMA-организация UFC после турнира UFC 232, который прошёл в минувшую субботу, обновила рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Джон Джонс, завоевав титул полутяжёлого веса после победы над Александром Густафссоном, занял второе место. Джон обошёл российского обладателя титула UFC легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова, который переместился со второй позиции на третью. Тем не менее Джонс уступает чемпиону тяжёлого дивизиона Даниэлю Кормье, которого он побеждал ранее.

Аманда Нуньес поднялась на шесть строчек. На UFC 232 она завоевала второй пояс, в первом раунде нокаутировав Крис «Сайборг» Жустину.

Примечание:

+/- = движение в рейтинге

1. Даниэль Кормье

2. Джон Джонс +1

3. Хабиб Нурмагомедов -1

4. Макс Холлоуэй

5. Ти Джей Диллашоу

6. Тайрон Вудли +1

7. Жорж Сен-Пьер -1

8. Аманда Нуньес +6

9. Конор Макгрегор -1

10. Стипе Миочич -1

11. Генри Сехудо -1

12. Роберт Уиттакер

13. Тони Фергюсон

14. Роуз Намаюнас +1

15. Крис Жустину -4.

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