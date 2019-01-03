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Президент UFC сомневается, вернется ли Макгрегор в ММА

Президент UFC сомневается, вернется ли Макгрегор в ММА
16:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер Макгрегора

Новости спорта: Дэна Уайт не уверен, что Конор Макгрегор вернется в октагон.

Президент UFC Дэна Уайт не знает, вернётся ли бывший чемпион его организации в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор в бои.

"Я надеюсь, что мы увидим Конора Макгрегора. Когда этот парень фокусируется, он совершает удивительные вещи. Одна из вещей, которая вредит боям, музыкальным группам и многим остальным сферам, — большое количество денег. Конор заработал много денег на одних боях. Теперь у него есть свой фирменный виски. У него всё хорошо получается.

Конор Макгрегор — настоящий боец до мозга костей. Я имею в виду, этот парень — настоящий боец. Посмотрим, как всё сложится. Знаете, он всё ещё имеет дело со многими вещами, которые приносят деньги. От денег много проблем: и личных, и профессиональных, и других. Как только он всё решит, посмотрим, что будет", — цитирует Уайта MMA News.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дэна Уайт.
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