Известный испанский футзалист возглавил Продэксим

Новости спорта: Испанский тренер Хави Родригес возглавил херсонский Продэксим.

Новым главным тренером херсонского Продэксима стал испанец Хави Родригес, сообщает официальный сайт клуба.

44-летний Родригес подписал контракт с клубом до конца нынешнего сезона с правом продления на один год и был представлен команде. Также испанец уже успел провести первую тренировку с командой.

Хави Родригес — известный испанский футзалист, который в прошлом сыграл 168 матчей в составе сборной Испании, забив в них 99 голов.

Ранее сообщалось, что Продэксим не стал продлевать контракт с бразильским тренером Жоао Карлосом Барбозой.

В настоящее время действующий чемпион Украины занимает 4-е место в турнирной таблице украинской Экстра-лиги, отставая от лидера киевского Хита на 10 очков.