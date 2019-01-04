Кормье: Я не понимаю, почему Джон Джонс продолжает выступать

Новости спорта: Даниэль Кормье недоволен тем, что теперь нужно смириться с тем, что Джонс на допинге.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье недоволен тем, что обладатель титула полутяжёлой категории Джон Джонс продолжает выступать, несмотря на проваленный допинг-тест перед его последним боем.

«В таких ситуациях я пытаюсь думать логически. Это проблема. Говорят, что метаболиты стероидов остались в его организме с прошлых употреблений. И что, каждый раз, когда его ловят, я должен верить, что ему разрешается иметь это вещество в организме? Я не понимаю, теперь это часть игры? Когда ты дерёшься с Джоном Джонсом и знаешь, что он провалит допинг-тест, ты должен с этим просто смириться? Трудно всё это осмыслить логически.

Это просто несправедливо. Потому что, даже если этот допинг остаётся в организме надолго, это всё равно нечестно. Я не понимаю этого, не понимаю», — цитирует Кормье MMA Junkie.