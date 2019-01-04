Хоккеист забросил шайбу на 7-й секунде матча НХЛ, повторив рекорд 1932 года (Видео)

Новости спорта: 21-летний форвард "Торонто Мэйпл Ливз" Марнер Митчелл третий сезон выступает в Национальной хоккейной лиге.

В дебютном чемпионате он забросил 21 шайбу, в прошлом розыгрыше – 25. В текущем сезоне на его счету уже 15 результативных бросков в 40 сыгранных матчах (в предыдущих сезонах было 83 и 89 соответственно).

В последнем поединке против "Миннесоты Уайлд" Митчелл отметился дублем, при этом первая его шайба вошла в клубную историю как самый быстрый гол после начала игры. Марнер забросил уже на седьмой секунде. Таким образом, он повторил рекорд Чарли Конашера, который держался с 1932 года.

"Торонто", который является одним из лидеров Восточной конференции (второе место после 40 сыгранных матчей), проиграл в итоге со счетом 3:4.

Добавим, что Митчелл в составе сборной Канады получил серебро Чемпионата мира в 2017 году.