Скачать
Пятница, 04.01.2019
Федерер и Зверев вновь сразятся в финале Кубка Хопмана
Федерер и Зверев вновь сразятся в финале Кубка Хопмана
Определен лучший футболист Динамо 2018 года по версии болельщиков
Определен лучший футболист Динамо 2018 года по версии болельщиков
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Гераскевич финишировал в топ-15 на этапе Кубка мира по скелетону в Альтенберге

Гераскевич финишировал в топ-15 на этапе Кубка мира по скелетону в Альтенберге
20:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook НОК Украины

Новости спорта: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич поднялся на 9-е место в общем зачете Кубка мира.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич смог второй раз в сезоне финишировать в топ-15 на этапе Кубка мира. В немецком Альтенберге 19-летний украинец показал 14-й результат.

После первой попытки Гераскевич шел на 15-м месте, а по итогам двух попыток поднялся на 14-е место. В общем украинец проиграл 3 секунды лучшему результату на этапе. Победу одержал россиянин Александр Третьяков.

14-е место Гераскевич особенно неожиданное тем, что в Альтенберге украинец соревновался впервые.

На первых двух этапах Кубка мира Владислав финишировал 9-м (в Сигулде) и 18-м (в Винтерберге). После трех этапов Кубка мира у Гераскевича 352 очка в общем зачете, он занимает девятое место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скелетон, Владислав Гераскевич, Кубок мира по скелетону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
03 Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
04 "Легкая работа": Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда
05 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь