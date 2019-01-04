Гераскевич финишировал в топ-15 на этапе Кубка мира по скелетону в Альтенберге

Новости спорта: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич поднялся на 9-е место в общем зачете Кубка мира.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич смог второй раз в сезоне финишировать в топ-15 на этапе Кубка мира. В немецком Альтенберге 19-летний украинец показал 14-й результат.

После первой попытки Гераскевич шел на 15-м месте, а по итогам двух попыток поднялся на 14-е место. В общем украинец проиграл 3 секунды лучшему результату на этапе. Победу одержал россиянин Александр Третьяков.

14-е место Гераскевич особенно неожиданное тем, что в Альтенберге украинец соревновался впервые.

На первых двух этапах Кубка мира Владислав финишировал 9-м (в Сигулде) и 18-м (в Винтерберге). После трех этапов Кубка мира у Гераскевича 352 очка в общем зачете, он занимает девятое место.