Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана

Новости спорта: Швейцария второй год подряд победила в Кубке Хопмана.

В финале швейцарцы с общим счетом 2:1 обыграли команду Германии, которую представляли Александр Зверев и Анжелик Кербер.

В стартовом матче Федерер победил Зверева - 6:4, 6:2, затем Бенчич проиграла Кербер - 4:6, 6:7(6:8). Все решилось в миксте. 4:0, 1:4, 4:3 (5:4) - в пользу Федерера и Бенчич.

Для 37-летнего Федерера это уже рекордный третий титул на выставочном турнире в Перте. Первый он завоевал в паре с Мартиной Хингис в 2001 году, второй с Бенчич - в 2018-м.

Добавим, что эти соревнования названы в честь австралийского теннисиста и тренера Гарри Хопмана (1906-1985), который с 1938-го по 1969 годы обеспечил для своей страны 15 побед в Кубке Дэвиса.