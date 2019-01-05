Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019

Новости спорта: Волейболистки национальной сборной Украины обыграли 5 января команду Черногории в ключевом матче квалификации на чемпионат Европы-2019.

Встреча на площадке запорожской арены "Юность" завершилась со счетом - 3:0 (25:22, 25:21, 25:21). Напомним, на выезде команда Гария Егиазарова в августе прошлого года разгромила черногорок с таким же результатом 3:0 (25:18, 25:14, 25:17).

В другом матче отборочного квартета С Греция 6 января принимает Норвегию.

Положение команд: Греция - 12 очков (после 4-х игр), Украина - 9 (5), Черногория - 6 (5), Норвегия - 0 (4).

В заключительном поединке отбора украинки в гостях сыграют против норвежек.

Напомним, финальная часть 31-го волейбольного чемпионата Европы пройдет в сентябре-октябре в Турции, Польши, Венгрии и Словакии. По итогам квалификации право выступить в финале получат 12 сборных, которые займут в каждой из 6-ти групп первое и второе места.