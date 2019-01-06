Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Новости спорта: В финале финны со счетом 3:2 обыграли сборную США.

Хоккеисты молодежной сборной Финляндии стали чемпионами мира, обыграв в финальном матче турнира, прошедшего в Канаде, команду США. Встреча, состоявшаяся в Ванкувере, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) в пользу финнов, в составе которых шайбы забросили Ессе Юлонен (32-я минута), Отто Латвала (47) и Каапо Какко (59). У американцев отличились Александр Хмелевский (48) и Джош Норрис (49).

Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира. Бронзовые медали ранее завоевали россияне, обыгравшие в матче за третье место швейцарцев со счетом 5:2.

Напомним, что после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира капитан сборной России выругался в сторону канадских трибун. На церемонии награждения Клим Костин раздраженно бросил шлем на лед, чем вызвал недовольство болельщиков. Услышав это, форвард нецензурно выругался в сторону трибун.