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Джонс: Неизвестно, когда в моем организме появился допинг

Джонс: Неизвестно, когда в моем организме появился допинг
09:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боец заявил, что пытается вернуть свое честное имя.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что хочет изменить результат второго боя против Дэниела Кормье. Джонс нокаутировал соперника, но из-за обнаруженного допинга победу в поединке ему не засчитали.

"Насколько я понимаю, обнаруженные у меня метаболиты туринабола могли оставаться в организме более семи лет. Когда я дрался с Кормье, был обнаружен не краткосрочный и не среднесрочный, а именно долгосрочный метаболит.

Поэтому, кто знает, как долго это вещество присутствует в моем организме? Возможно, семь лет? Вот почему я пытаюсь вернуть свою победу над Дэниэлем Кормье", - цитирует Джонса MMAFighting.

Напомним, 30 декабря в своем крайнем бою Джонс нокаутировал шведа Александра Густафссона и снова стал чемпионом.

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Допинг, Джон Джонс, UFC, Новости UFC.
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