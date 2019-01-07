Джонс: Неизвестно, когда в моем организме появился допинг

Новости спорта: Боец заявил, что пытается вернуть свое честное имя.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что хочет изменить результат второго боя против Дэниела Кормье. Джонс нокаутировал соперника, но из-за обнаруженного допинга победу в поединке ему не засчитали.

"Насколько я понимаю, обнаруженные у меня метаболиты туринабола могли оставаться в организме более семи лет. Когда я дрался с Кормье, был обнаружен не краткосрочный и не среднесрочный, а именно долгосрочный метаболит.

Поэтому, кто знает, как долго это вещество присутствует в моем организме? Возможно, семь лет? Вот почему я пытаюсь вернуть свою победу над Дэниэлем Кормье", - цитирует Джонса MMAFighting.

Напомним, 30 декабря в своем крайнем бою Джонс нокаутировал шведа Александра Густафссона и снова стал чемпионом.