Футзал. Наставник сборной Украины рассказал о планах на 2019 год

Новости спорта: Украина планирует сыграть товарищеские матчи с сильнейшими соперниками.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал имена возможных соперников сине-желтых в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2020.

Специалист подтвердил, что 29-30 января наша команда проведет два спарринга с Чехией. Напомним, матчи пройдут в городах Хрудим и Кутна Гора (начало первого поединка - в 19.30 по киевскому времени, второй - в 21.15).

"Весной планируем встретиться с Голландией, а уже осенью - с Хорватией. Но это пока только в наших планах, и могут быть перестановки. Далее в октябре проведем матчи основного раунда отбора на чемпионат мира", - сказал Александр Косенко.

Напомним, что сборная Украины сразу попала в основной раунд отбора на ЧМ-2020. Поединки этой стадии состоятся 22-27 октября 2019 на территории нашей страны. Соперниками сине-желтых будут Словения и две команды из предыдущего раунда. По регламенту в элит-раунд пробьются первые и вторые сборные квартетов.