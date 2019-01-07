Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019

Футзал. Наставник сборной Украины рассказал о планах на 2019 год

Футзал. Наставник сборной Украины рассказал о планах на 2019 год
10:56 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Украина планирует сыграть товарищеские матчи с сильнейшими соперниками.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал имена возможных соперников сине-желтых в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2020.

Специалист подтвердил, что 29-30 января наша команда проведет два спарринга с Чехией. Напомним, матчи пройдут в городах Хрудим и Кутна Гора (начало первого поединка - в 19.30 по киевскому времени, второй - в 21.15).

"Весной планируем встретиться с Голландией, а уже осенью - с Хорватией. Но это пока только в наших планах, и могут быть перестановки. Далее в октябре проведем матчи основного раунда отбора на чемпионат мира", - сказал Александр Косенко.

Напомним, что сборная Украины сразу попала в основной раунд отбора на ЧМ-2020. Поединки этой стадии состоятся 22-27 октября 2019 на территории нашей страны. Соперниками сине-желтых будут Словения и две команды из предыдущего раунда. По регламенту в элит-раунд пробьются первые и вторые сборные квартетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футзал, Александр Косенко, Новости футзала, Сборная Украины по футзалу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
02 Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
03 Шевченко назвал идеального тренера для Милана
04 Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
05 Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь