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Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя

Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
13:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: На Поляну Виану напал грабитель в Рио-де-Жанейро.

Представительница дивизиона "соломинок" UFC бразильянка Полиана Виана ждала такси в одном из районов Рио-де-Жанейро.

К ней подошел незнакомец, а что случилось дальше рассказала сама спортсменка:

"Когда он понял, что я вижу его, он сел рядом со мной. Он спросил у меня, который час, и я сказала ему, но увидела, что он не собирается уходить. Я уже убирала мобильный телефон, и он сказал: "Дай мне телефон. Не сопротивляйся, потому что я вооружен". Затем он положил руку на пистолет, но я видела, что она слишком расслаблена.

Он стоял очень близко ко мне, и я подумала, что, даже если это пистолет, у него не будет времени его достать. Поэтому я нанесла два удара руками и один ногой, он упал, и я поймала его на удушающий. Потом усадила его на прежнее место и сказала: "Теперь мы будем ждать полицию.

Эпизод также прокомментировал президент UFC Дана Уайт:

 
 
 
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On the left is @polyanaviana, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea

Публикация от Dana White (@danawhite)

"Слева Полиана Виана, один из наших бойцов, справа – парень, который попытался ее ограбить. Очень плохая идея", – написал Уайт в Instagram.

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Дана Уайт, UFC, Новости UFC, Полиана Виана.
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