Гандбол. Расписание матчей Мотора в январе

Новости спорта: Гандбольный клуб "Мотор" сыграет пять матчей в Германии.

Чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" назвал список контрольных матчей на январь, через которые команда должна подготовиться к решающим турам Лиги чемпионов.

Всего команда Николая Степанца проведет восемь игр, в том числе - 5 матчей в Германии, сообщает официальный сайт запорожского клуба.

"Наиболее титулованным из соперников гандболистов "Мотора" станет занимающий четвертое место в таблице Бундеслиги "Магдебург", победитель Лиги чемпионов 1978, 1981 и 2002 годов. На сборы в Германию команда отправится 14 января, а перед этим проведет две игры украинской Суперлиги", - отмечается в сообщении.

Матчи "Мотора" в январе:

10 января. "Мотор" - "СКА-Минск". Контрольная встреча

12 января. "Мотор" - ЗНТУ-ЗАС. Суперлига

14 января. "Мотор" - "ЦСКА-Киев". Суперлига

18 января. "ТуС-Люббекке" - "Мотор"

24 января. "Лейпциг" - "Мотор"

28 января. "Магдебург" - "Мотор"

26 января. "Дессау-Рослау" - "Мотор"

30 января. "Эльбфлоренц" - "Мотор"

Ближайший матч Лиги чемпионов запорожская команда проведет дома против немецкого "Фленсбурга" 10 февраля.