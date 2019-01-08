Биатлон. Дальмайер пропустит домашний этап Кубка мира

Новости спорта: Лаура Дальмайер пропустит этап Кубка мира в Оберхофе.

Двукратная олимпийская чемпионка немка Лаура Дальмайер пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, который пройдёт с 10 по 13 января.

«Иногда меньше — это больше. Вместе с тренерами я решила, что для меня логичнее сняться с домашнего этапа в Оберхофе и проделать ещё один блок тренировок. Я очень рада, что в Нове-Место дела шли так хорошо, но этой зимой я должна принимать решения здесь и сейчас и смотреть, что я могу сделать», — написала Дальмайер в своём «инстаграме».

Кроме того, 4-й этап Кубка мира из-за простуды пропустит Ванесса Хинц, сообщает Sport1.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия. Состав сборной Германии

Мужчины: Бенедикт Долль, Лукас Фратшер, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Симон Шемпп.

Женщины: Денизе Херрман, Франциска Хильдебранд, Каролин Хорхлер, Надин Хорхлер, Франциска Пройс, Анна Вайдель.

Расписание гонок на этапе Кубка мира в Оберхофе

10 января — спринт (женщины).

11 января — спринт (мужчины).

12 января — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

13 января — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).