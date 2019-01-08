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УХЛ: анонс матчей 28-го тура 8-10 января

УХЛ: анонс матчей 28-го тура 8-10 января
13:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Анонс 28-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Матчи пройдут 8-10 января

8 января

18:30 «Днепр» – «Донбасс», прямая трансляция – телеканал XSPORT

Центральный поединок тура состоится на херсонской «Фаворит-Арене», где местный «Днепр» сразится против действующего чемпиона – клуба «Донбасс». Херсонская команда ярко проводит дебютный чемпионат, занимая первое место в турнирной таблице с разрывом в 5 очков с ближайшим конкурентом.

Подопечные Дмитрия Пидгурского не самые результативные (105 голов), тот же «Донбасс» (123) и «Кременчук» (136) забросили больше херсончан, но в плане защитных действий «Днепру» нет равных – лишь 33 пропущенные шайбы.

В нынешнем сезоне эти команды встречались трижды и во всех случаях «Днепр» обыгрывал дончан – 2:0, 4:1 и 3:2. Для донецкой команды клуб из Херсона является единственным, кого подопечные Сергея Витера ещё не обыгрывали. В то же время, у действующих чемпионов длится рекордная для этого сезона серия – 11 выигрышных матчей.

Стоит отметить, что в этом поединке нападающий «Донбасса» и лучший бомбардир УХЛ в текущем сезоне Виталий Лялька, который набрал 39 (18+21) будет противостоять самому надёжному голкиперу чемпионата – вратарь херсонского клуба Олег Петров отбивает 96,3% бросков.

Отметим, что этот поединок станет первым для херсонцев в 2019 году, в то время как дончане после Нового года уже успели обыграть МХК «Динамо».

9 января

17:45 «Ледяные Волки» – МХК «Динамо»

Интересное противостояние пройдёт в столице Украины. Несмотря на статус аутсайдера лиги, киевские «Волки» доказывают, что могут "кусаться" в матчах против любого противника.

В трёх очных встречах между клубами шла нешуточная борьба: один раз судьбу матча решали буллиты – сильнее оказались столичные хоккеисты 4:3. Затем пришла очередь реванша от «Динамо»: победа в овертайме с таким же счётом. Ещё один раз клуб из Харькова выиграл в основное время, но также не без проблем – 2:1.

После того, как «динамовцев» принял наставник Александр Куликов, они провели пять игр. В них харьковскому коллективу удалось выиграть только один раз – дома со счётом 3:2 был повержен «Белый Барс».

Ледяным Волкам» в последних встречах не хватает немного везения и реализации собственных моментов, чтобы зацепиться за приемлемый результат. Можно вспомнить неудачи в матчах с «Белым Барсом» (3:4), «Днепром» (1:2) и «Донбассом» (3:5). Но теперь у киевлян есть три домашних встречи подряд, чтобы поправить своё турнирное положение.

Нельзя не отметить результативную игру капитана киевлян Алексея Овчинникова, который в своем первом же поединке после месячного перерыва смог трижды отличиться в воротах белоцерковцев. И хоть в том поединке команде Николая Сидорова не удалось одержать победу, но возвращение капитана в команду явно лучшим образом скажется и на результатах на табло.

10 января

18:30 «Кременчук» – «Белый Барс», прямая трансляция – сайт XSPORT.ua

Закроет программу 28-го тура поединок второй и четвёртой команд чемпионата. На арене «Айсберг» местный «Кременчук» сразится против «Белого Барса». В текущем первенстве в очных противостояниях неизменно побеждали подопечные Александра Савицкого, что позволило кременчужанам выйти в лидеры чемпионата. Клуб из Кременчуга трижды взял верх над белоцерковскими оппонентами – 9:2, 5:3, 3:1.

Улучшить свои индивидуальные показатели могут сразу два игрока в составе хозяев. «Белому Барсу» придётся противостоять лучшему снайперу и ассистенту чемпионата – Николаю Киселёву (22 шайбы) и Алексею Вороне (27 результативных передач).

К слову, у команды Константина Буценко на данный момент серия из двух побед кряду, а вот кременчужане две последние игры уступили (поражения «Донбассу» 3:5 и 1:3).

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Хоккей, Чемпионат Украины, Новости спорта, УХЛ.
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