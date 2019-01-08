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UFC 146: главный боем станет встреча дос Сантос - Льюис

UFC 146: главный боем станет встреча дос Сантос - Льюис
15:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бой дос Сантоса и Льюиса возглавит UFC Fight Night 146.

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос проведёт поединок с Дерриком Льюисом, сообщает MMA Fighting. Бой тяжеловесов станет главным событием турнира UFC Fight Night 146, который состоится 9 марта и пройдёт в Канзасе, США.

33-летний американец Льюис имеет на счету в MMA 21 победу и 6 поражений при одном бое, признанном несостоявшимся. В последнем поединке, в ноябре прошлого года, он проиграл удушающим приёмом во втором раунде чемпиону Даниэлю Кормье. До этого Деррик поочерёдно победил Марчина Тыбуру, Франсиса Нганну и Александра Волкова.

На счету 34-летнего бразильца дос Сантоса в смешанных единоборствах 20 побед и 5 поражений. Он ведёт серию из двух успешных поединков. В декабре 2018-го Джуниор техническим нокаутом одолел Тая Туйвасу, а в июле того же года — единогласным решением Благоя Иванова.

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MMA, UFC, Джуниор дос Сантос, Деррик Льюис.
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