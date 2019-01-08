Скачать
Вторник, 08.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019

Футзал. Сборная Украины сыграет с Италией

Футзал. Сборная Украины сыграет с Италией
17:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта: Женская сборная Украины в январе проведет 2 спарринга со сборной Италии.

Женская сборная Украины по футзалу в январе проведет два товарищеских матча со сборной Италии в рамках подготовки к дебютному Евро-2019.

Об этом сообщил главный тренер женской сборной Украины по футзалу Олег Шайтанов.

"Поединки состоятся предварительно 22 - 23 января. Матчи пройдут в Украине, скорее всего, - в Броварах. Начать январский сбор мы планируем 16-го числа, сроки работы в феврале согласовываются", - цитирует Шайтанова пресс-служба Федерации футбола Украины.

Женская сборная Украины по футзалу готовится к дебютному чемпионату Европы, который пройдет 15 - 17 февраля 2019 года в Португалии. Ее соперником в полуфинале 15-го числа будет именно Португалия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футзал, Новости спорта, Женская сборная Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
02 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
03 Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
04 Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
05 Многострадальный игрок Динамо: Я вернусь раньше, чем вы думаете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь