Футзал. Сборная Украины сыграет с Италией

Новости спорта: Женская сборная Украины в январе проведет 2 спарринга со сборной Италии.

Женская сборная Украины по футзалу в январе проведет два товарищеских матча со сборной Италии в рамках подготовки к дебютному Евро-2019.

Об этом сообщил главный тренер женской сборной Украины по футзалу Олег Шайтанов.

"Поединки состоятся предварительно 22 - 23 января. Матчи пройдут в Украине, скорее всего, - в Броварах. Начать январский сбор мы планируем 16-го числа, сроки работы в феврале согласовываются", - цитирует Шайтанова пресс-служба Федерации футбола Украины.

Женская сборная Украины по футзалу готовится к дебютному чемпионату Европы, который пройдет 15 - 17 февраля 2019 года в Португалии. Ее соперником в полуфинале 15-го числа будет именно Португалия.