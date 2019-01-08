Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр

Новости спорта: Единственную шайбу на свой счёт записал Александр Костиков.

В Херсоне матчем между местным «Днепром» и «Донбассом» стартовал 28 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари–Матч. Напомним, что ранее все встречи между этими командами заканчивались победой херсонского клуба.

Матч со статусом «особо важен» начался соответствующе напряжённо и трудно для обеих команд. Оно и понятно, «Донбасс» с 11-матчевой победной серией стремился продлить её и в Херсоне, а «Днепр» хотел эту серию прервать и записать на свой счёт очередную победу над дончанами.

К слову, в первом периоде при обилии голевых и опасных моментов, зрители заброшенных шайб так и не увидели.

Ситуация изменилась на старте второй двадцатиминутки, когда Александр Костиков после хорошей передачи от Кирилла Жовнира отправил шайбу точно в пустой угол ворот Олега Петрова и открыл счёт в принципиальной встрече. Эта шайба так и осталась единственной в этом поединке.

Третий период прошёл по сценарию первого – болельщики так и не увидели заброшенных шайб, однако клубы создали массу моментов у ворот противников. В этом матче стоит отметить игру обоих голкиперов, которые надёжно обороняли свои ворота и раз за разом разбивали все попытки отличиться в своих владениях.

Результат 0:1, первая победа дончан над «Днепром» в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч и «Донбасс» продлевает свою победную серию до 12 матчей.

Таким образом команда Сергея Витера с 62 очками делит второе место с «Кременчуком» и сокращает отрыв от «Днепра» до 5 баллов.

«Днепр» – «Донбасс» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 Костиков (Жовнир, Пуголовкин), 22:07;

Днепр: Петров (Сурканов); Декало - Белоусов, Афанасьев - Матусевич, Пугачёв - Шулешов, Будько - Кругляков; Золотухин - Коляда (К) - Янишевский (А), Коваленко - Ромащенко - Бондаренко, Матвиенко - Сирченко - Макарицкий, Тимченко - Целогородцев - Брага.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Григорьев - Жовнир, Воронин - Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Пуголовкин - Захаров (К) - Костиков, Разумов - Кузьмик - Моисио, Мостовой - Свищев - Денискин.