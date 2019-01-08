Скачать
Вторник, 08.01.2019
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019

Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр

Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
21:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Единственную шайбу на свой счёт записал Александр Костиков.

В Херсоне матчем между местным «Днепром» и «Донбассом» стартовал 28 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари–Матч. Напомним, что ранее все встречи между этими командами заканчивались победой херсонского клуба.

Матч со статусом «особо важен» начался соответствующе напряжённо и трудно для обеих команд. Оно и понятно, «Донбасс» с 11-матчевой победной серией стремился продлить её и в Херсоне, а «Днепр» хотел эту серию прервать и записать на свой счёт очередную победу над дончанами.

К слову, в первом периоде при обилии голевых и опасных моментов, зрители заброшенных шайб так и не увидели.

Ситуация изменилась на старте второй двадцатиминутки, когда Александр Костиков после хорошей передачи от Кирилла Жовнира отправил шайбу точно в пустой угол ворот Олега Петрова и открыл счёт в принципиальной встрече. Эта шайба так и осталась единственной в этом поединке.

Третий период прошёл по сценарию первого – болельщики так и не увидели заброшенных шайб, однако клубы создали массу моментов у ворот противников. В этом матче стоит отметить игру обоих голкиперов, которые надёжно обороняли свои ворота и раз за разом разбивали все попытки отличиться в своих владениях.

Результат 0:1, первая победа дончан над «Днепром» в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч и «Донбасс» продлевает свою победную серию до 12 матчей.

Таким образом команда Сергея Витера с 62 очками делит второе место с «Кременчуком» и сокращает отрыв от «Днепра» до 5 баллов.

«Днепр» – «Донбасс» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 Костиков (Жовнир, Пуголовкин), 22:07;

Днепр: Петров (Сурканов); Декало - Белоусов, Афанасьев - Матусевич, Пугачёв - Шулешов, Будько - Кругляков; Золотухин - Коляда (К) - Янишевский (А), Коваленко - Ромащенко - Бондаренко, Матвиенко - Сирченко - Макарицкий, Тимченко - Целогородцев - Брага.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Григорьев - Жовнир, Воронин - Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Пуголовкин - Захаров (К) - Костиков, Разумов - Кузьмик - Моисио, Мостовой - Свищев - Денискин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, ХК Донбасс, Новости спорта, УХЛ, ХК Днепр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
02 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
03 Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
04 Тоттенхэм - Челси: прогноз на матч 8 января
05 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь