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Пидручный рассказал о конфликтах в сборной Украины по биатлону

Пидручный рассказал о конфликтах в сборной Украины по биатлону
10:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о недавнем конфликте с сервисменами национальной команды.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный считает, что работа сервисменов, о которой он резко высказался в декабре, становится лучше.

«Уладили ли конфликт с сервисменами? В процессе улучшения. Я не считаю, что это такой уж конфликт был, тяжело сказать. Высказал свою мысль, может, это было чуть резко. На тот момент считал, что это правильно», — рассказал биатлонист в новом выпуске интернет-шоу «SportTravelerUA».

«Смазка лыж — это одна из ключевых вещей, которые влияют на ход и вообще на гонку. Если у тебя плохие лыжи, то ты не только спуск проигрываешь, но и подъем, они должны скользить. Если это не так, то проигрыш колоссальный, на каждом километре ты проигрываешь доли секунды, а в итоге получаются минуты».

Напомним, в декабре Пидручный назвал сервис-бригаду сборной «аматорами из непонятной страны» и пожаловался на их работу по смазке лыж.

Завтра, 10 января, женским спринтом стартует четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе. На следующий день, 11 января, состоится спринт среди мужчин.

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный.
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