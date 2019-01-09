Состав сборной Украины на этап КМ в Оберхофе: без Пидгрушной

Новости спорта: Елена Пидгрушная пропустит первые две гонки четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

В четверг, 10 января, после паузы биатлонный сезон продолжится четвертым этапом Кубка мира в немецком Оберхофе.

Первыми на лыжню в спринтерской гонке выйдут девушки – в стартовом списке в составе Украины нет капитана Елены Пидгрушной.

Первой из украинок на дистанцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени, отправится Анастасия Меркушина. Также в гонке будут стартовать Юлия Джима, сестры Семеренко и Юлия Журавок.

10. Анастасия Меркушина

20. Юлия Джима

28. Вита Семеренко

52. Валя Семеренко

93. Юлия Журавок

Отметим, что после трех этапов Кубка мира лучшей из украинок в общем зачете Кубка мира является Елена Пидгрушная, которая занимает 19-е место.