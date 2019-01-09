Волейбол: Украина обыграла Норвегию в отборе на Евро-2019

Новости спорта: Женская сборная Украины завершила квалификацию Евро-2019 по волейболу победой над норвежками.

Волейболистки сборной Украины обыграли команду Норвегии в заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2019 и готовятся к выступлению в финальной стадии континентального первенства.

Встреча в Осло Норвегия - Украина завершилась победой гостей со счетом 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:11).

В другом матче отборочной группы С Черногория проиграла лидеру квартета Греции - 0:3 (17:25, 21:25, 12:25).

Итоговое турнирное положение: Греция - 18 очков, Украина - 12, Черногория - 6, Норвегия - 0.

Напомним, финальная часть 31-го волейбольного чемпионата Европы среди женщин пройдет в сентябре-октябре в Турции, Польше, Венгрии и Словакии. По итогам квалификации право выступить в финале получат 12 сборных, которые займут в каждой из 6-ти групп первое и второе места.