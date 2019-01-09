Динамо добыло первую победу в 2019 году

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21:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта: Украинская хоккейная лига: "Ледяные Волки" в Киеве проиграли харьковскому "Динамо".

Аутсайдер регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги киевская команда "Ледяные Волки" потерпела 24-е поражение в сезоне.

В матче 28-го тура "Ледяные Волки" в Киеве уступили соседу по турнирной таблице харьковскому "Динамо" - 1:5 (0:0, 0:2, 1:3).

Шайбы забросили: Александр Давыденко (58-я минута) - в составе хозяев; Александр Праведный (30), Алексей Сиротенко (38), Богдан Наливайко (43), Дмитрий Халин (48) и Артем Кобиков (53) - у гостей.

Турнирное положение: "Днепр" - 67 очков (после 28-ми игр), "Кременчуг" - 62 (26), "Донбасс" - 62 (27), "Белый Барс" - 27 (26), "Динамо" - 18 (27), "Ледяные Волки" - 7 (28).

"Ледяные Волки" 13 января будут принимать "Кременчуг", а днем ранее в Харьков к "Динамо" приедет лидер национального первенства херсонский "Днепр".

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Хоккей, Новости спорта, УХЛ, ХК Ледяные Волки.
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