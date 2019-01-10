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Сборная Украины одолела Швейцарию в пяти партиях

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Сборная Украины одолела Швейцарию в пяти партиях
08:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинские волейболисты одержали 6 побед в 6 матчах в отборочном турнире к Евро 2019.

Мужская сборная Украины в своем заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2019 года играла в Швейцарии против волейболистов этой страны. Для последних поединок имел очень большое значение, так как хозяева площадки еще сохраняли шансы на выход в финальный этап. А вот украинцы боролись разве что за престиж и за то, чтобы доказать - итоговое первое место в группе они завоевали по праву.

Первая партия прошла с некоторым преимуществом наших ребят и завершилась их победой 20:25. Могли украинцы выиграть и во втором сете, но в самой концовке уступили и швейцарские волейболисты склонили чашу весов на свою сторону 28:26.

И третий сет протекал в равной борьбе. Команды попеременно выходили вперед, но соперники их тут же настигали. Так продолжалось до счета 20:20. А затем на подаче Владимира Тевкуна наши игроки взяли три очка подряд, чем предопределили исход партии - 21:25 в пользу сборной Украины.

Увы, но четвертую партию подопечные Угиса Крастиньша отдали почти без боя. Слишком уж велико было преимущество сборной Швейцарии - 25:15.

На тай-брейке украинцы дважды выходили вперед на три очка 4:7 и 8:11, но хозяева площадки оба раза отыгрывались, а затем имели два сетбола при счете 14:12 в свою пользу. Тем не менее, наши ребята в такой сложной ситуации проявили характер и на подаче Олега Шевченко выиграли сет 14:16.

Таким образом, одержав 6 побед в 6 матчах сборная Украины уверенно заняла первое место в группе F.

Еще в одном матче этой группы Македония на своей площадке победила Венгрию 3:0 и вместе с нашей командой вышла в финальный этап чемпионата Европы 2019 года.

Отборочный турнир к чемпионату Европы 2019 года

Мужчины. Группа F

Швейцария - Украина

2:3 (20:25, 28:26, 21:25, 25:15, 14:16)

Македония - Венгрия

3:0 (25:21, 25:20, 25:21)

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Волейбол, Новости волейбола, ФВУ, Сборная Украины по волейболу.
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