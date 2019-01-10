Скачать
Четверг, 10.01.2019
Селезнев присоединился к Малаге
Селезнев присоединился к Малаге
Легенда бокса Джордж Форман празднует 70-летие
Легенда бокса Джордж Форман празднует 70-летие
Биатлон. Результаты женского спринта 10.01.2019
Результаты женского спринта в Оберхофе
Зинченко забил невероятный дебютный гол за Манчестер Сити (Видео)
Зинченко забил невероятный дебютный гол за Манчестер Сити (Видео)

Валя Семеренко: Нужно разобраться в себе

Валя Семеренко: Нужно разобраться в себе
18:59 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта: Комментарии украинских биатлонисток после спринтерской гонки у четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.

Валя Семеренко:

- Хочу всех поздравить с Новым годом, в первую очередь, и пожелать всем здоровья и счастья. Если говорить о гонке, то мне тяжело судить. Могу сказать, что она не удалась для меня. Лыжи хорошие, спасибо большое сервисменам за работу, но мне нужно в себе разобраться, в чем были проблемы. Силы были, чтобы добавить еще на финише, если бы только не маленькое падение… Но все нормально, без травм, наверное, на животе быстрее спускаться, чем на ногах (смеется).

Вита Семеренко:

- Довольна гонкой на 90%. Не справилась с последним подъемом на поле зигзагом - не хватило немножко, но я довольна, что все таки мы идем уже по нарастающей.

Хочу поздравить всех с Новым годом! Пожелать здоровья, удачи, терпения, верьте в нас! Хочу поблагодарить сервис-команду, прекрасное скольжение лыж!

Анастасия Меркушина:

- Я не могу назвать себя здоровой, сейчас большие проблемы с коленом - это хроническая болезнь, в основном, она тревожит весной, но здесь поразила меня среди сезона. Фактически, весь этот промежуток между этапами 70% работы проводила руками - конечно же, ноги не в том состоянии... Я просто не в форме из-за того, что была больна, ничего не могу с этим поделать.

Как правило, все это тянется с месяц, но на этот раз, слава Богу, болезнь протекает быстрее, и я надеюсь, что уже скоро закончится. Мне просто нужно сейчас время, соревнования, чтобы набирать форму. То, что я себе планировала, немного поломалось, но, думаю, это не надолго.

Конечно, стрельба придает уверенности. Возможно, где-то и надо было снизить немного это желание выиграть, чтобы лучше сфокусироваться на рубеже. Так, это тоже неплохо

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вита Семеренко, Биатлон, Валя Семеренко, Кубок мира по биатлону, Анастасия Меркушина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переворот МАЗа на ралли Дакар-2019 (Видео)
02 Динамо добыло первую победу в 2019 году
03 Генгам в невероятном матче выбил ПСЖ из Кубка Франции
04 Милевский возвращается в Динамо
05 Биатлон. Результаты женского спринта 10.01.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь