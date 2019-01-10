Валя Семеренко: Нужно разобраться в себе

Новости спорта: Комментарии украинских биатлонисток после спринтерской гонки у четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.

Валя Семеренко:

- Хочу всех поздравить с Новым годом, в первую очередь, и пожелать всем здоровья и счастья. Если говорить о гонке, то мне тяжело судить. Могу сказать, что она не удалась для меня. Лыжи хорошие, спасибо большое сервисменам за работу, но мне нужно в себе разобраться, в чем были проблемы. Силы были, чтобы добавить еще на финише, если бы только не маленькое падение… Но все нормально, без травм, наверное, на животе быстрее спускаться, чем на ногах (смеется).

Вита Семеренко:

- Довольна гонкой на 90%. Не справилась с последним подъемом на поле зигзагом - не хватило немножко, но я довольна, что все таки мы идем уже по нарастающей.

Хочу поздравить всех с Новым годом! Пожелать здоровья, удачи, терпения, верьте в нас! Хочу поблагодарить сервис-команду, прекрасное скольжение лыж!

Анастасия Меркушина:

- Я не могу назвать себя здоровой, сейчас большие проблемы с коленом - это хроническая болезнь, в основном, она тревожит весной, но здесь поразила меня среди сезона. Фактически, весь этот промежуток между этапами 70% работы проводила руками - конечно же, ноги не в том состоянии... Я просто не в форме из-за того, что была больна, ничего не могу с этим поделать.

Как правило, все это тянется с месяц, но на этот раз, слава Богу, болезнь протекает быстрее, и я надеюсь, что уже скоро закончится. Мне просто нужно сейчас время, соревнования, чтобы набирать форму. То, что я себе планировала, немного поломалось, но, думаю, это не надолго.

Конечно, стрельба придает уверенности. Возможно, где-то и надо было снизить немного это желание выиграть, чтобы лучше сфокусироваться на рубеже. Так, это тоже неплохо