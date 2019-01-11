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Белый Барс сенсационно обыграл Кременчук (Обзор матча)

Белый Барс сенсационно обыграл Кременчук (Обзор матча)
08:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Победную шайбу на свой счёт записал Богдан Арабов.

В Кременчуге матчем между "горожанами" и «Белым Барсом» завершился 28 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Отметим, что все предыдущие встречи команд завершались победой кременчужан с общим счётом 17:6.

Поединок команды начали наравне, попутно создавая моменты у ворот своих оппонентов. Однако, открыть счёт хозяева "Айсберга" смогли ещё до первой сирены – Глеб Кривошапин красиво прошил Кирилла Кучера и записал на свой счёт 9 шайбу в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч.

Во втором периоде кременчужане смогли дважды увеличить своё преимущество и дать неплохую заявку на победу в этом матче – точными бросками отличились Алексей Ворона и Александр Боевых, а Николай Киселёв записал на свой счёт два ассистентских балла. Ответить "барсы" смогли только под завесу второй двадцатиминутки, когда капитан команды Евгений Тимченко лишил Никиту Гордюшина надежды на сухой поединок.

Самым напряжённым и результативным стал третий период. «Белому Барсу», который уступал в счете 1:3, удался невероятный камбек – сначала счет на табло сравняли Юрий Качан и Павел Таран, а потом Ярослав Панченко и вовсе вывел свой клуб вперёд.

И хоть лучший бомбардир "горожан" Николай Киселёв вновь уравнял шансы команд на победу, сделав счёт 4:4, но Богдан Арабов забросил пятую победную шайбу белоцерковцев в этом матче и поставил точку в принципиальном поединке.

4:5 и это первая победа «Белого Барса» над «Кременчуком» в текущем розыгрыше УХЛ - Пари-Матч. Таким образом кременчужане с 62 очками делят вторую строчку в турнирной табице с «Донбассом», а «Белый Барс» с 30 очками остаётся на четвёртой позиции.

«Кременчук» – «Белый Барс» 4:5 (1:0, 2:1, 1:4)

Шайбы: 1:0 Кривошапкин, 16:27; 2:0 Ворона (Киселёв, Фурса), 23:58; 3:0 Боевых (Зайцев, Киселёв - больш.), 38:43; 3:1 Тимченко (Ружников, Ядловский), 38:57; 3:2 Качан (Таран, Лесников - больш.), 42:37; 3:3 Таран (Качан - больш.), 45:15; 3:4 Панченко (Васильев, Ружников), 50:28; 4:4 Киселёв (Зайцев), 52:28; 4:5 Арабов (Тимченко, Ружников), 58:40.

Кременчук: Гордюшин (Бояршинов); Толстушко - Шпак, Севрюгин - Горлушко, Хришпенц - Боевых, Савицкий - Грицких; Тютченко (А) - Кривошапкин (А) - Цыпнятов, Савченко - Гриценко (К) - Ворона, Зайцев - Фурса - Киселёв, Полищук - Красильников - Шиманский.

Белый Барс: Кучер (Качула); Гребеник - Таран (А), Васильев - Ядловский (А), Логач - Грицюк, Гриценко; Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Арабов - Печерских - Тимченко (К), Панов - Ромахин.

 

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Хоккей, Новости хоккея, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Ледяные Волки.
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