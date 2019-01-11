Мякяряйнен - 36 лет: Организм работает не так, как в 25 лет

Новости спорта: Кайса Мякяряйнен заявила, что во время сборов было тяжело, и думала - "главное дожить до весны".

Чемпионка мира 2011 года, трёхкратная обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала, как приняла решение продолжить карьеру.

«Я полетела в Таиланд и первую неделю просто отдыхала. Было так здорово не вспоминать ни про биатлон, ни про спорт. А вот на второй неделе стало гораздо сложнее. Начали одолевать мысли о том, как жить дальше, оставаться в спорте или нет. Я переживала, но когда вернулась домой, всё как-то срослось и решение далось мне легко. Теперь я снова здесь.

Я тут поняла, что за последние годы интерес к биатлону в Финляндии заметно вырос. Я горжусь этим, ведь наш спорт этого заслуживает. Финляндия долгое время была лыжной страной, но теперь настало время биатлона.

Летом во время сборов было очень тяжело. Я постоянно думала: главное дожить до весны. Однако никогда не знаешь, как получится на деле. Иду сезон за сезоном. А как иначе в моём возрасте? Организм работает не так, как в 25 лет. Были удачные годы, думаю, будет ещё парочка», — цитирует Мякяряйнен сайт «Матч ТВ».

Мякяряйнен, которой сегодня исполнилось 36 лет, также рассказала, будет ли устраивать празднование.

«Да какие уж тут отмечания? Рабочая неделя идёт. Кубок мира в разгаре. Может быть, какой-нибудь пирог съедим или что-то похожее на десерт, но не более. Вообще я не любитель всего этого. Мне больше нравится, когда у кого-то другого день рождения празднуем», — сказала Кайса.

Накануне финская спортсменка заняла 44-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.