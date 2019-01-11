Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019

Новости спорта: В немецком Оберхофе состоялась мужская спринтерская гонка в рамках 4-го этапа Кубка мира.

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Россиянин точно отстрелялся на двух огневых рубежах и опередил ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Бё, отставшего от Логинова на 25,2 секунды.

Бё, являющийся лидером общего зачёта Кубка мира, допустил один промах на втором огневом рубеже. Третье место занял швед Себастьян Самуэльссон, избежавший промахов на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 25.20,9 (0)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +25,2 (1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +36,8 (0)

4. Бенедикт Долль (Германия) — +38,1 (0)

5. Арнд Пайффер (Германия) — +40,3 (0)

6. Мартен Фуркад (Франция) — +47,2 (1)

7. Тарьей Бё (Норвегия) — + 1.03,9 (1)

8. Симон Дестьё (Франция) — 1.05,6 (1)

9. Лукас Хофер (Италия) — +1.16,3 (1)

10. Феликс Ляйтнер (Австрия) — +1.22,8 (0)