Скачать
Пятница, 11.01.2019
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Владимир Кличко возвращается в бокс
Владимир Кличко возвращается в бокс
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
Шахтер официально подписал Соломона
Шахтер официально подписал Соломона

Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019

Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
16:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ibu_wc

Новости спорта: В немецком Оберхофе состоялась мужская спринтерская гонка в рамках 4-го этапа Кубка мира.

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Россиянин точно отстрелялся на двух огневых рубежах и опередил ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Бё, отставшего от Логинова на 25,2 секунды.

Бё, являющийся лидером общего зачёта Кубка мира, допустил один промах на втором огневом рубеже. Третье место занял швед Себастьян Самуэльссон, избежавший промахов на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 25.20,9 (0)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +25,2 (1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +36,8 (0)

4. Бенедикт Долль (Германия) — +38,1 (0)

5. Арнд Пайффер (Германия) — +40,3 (0)

6. Мартен Фуркад (Франция) — +47,2 (1)

7. Тарьей Бё (Норвегия) — + 1.03,9 (1)

8. Симон Дестьё (Франция) — 1.05,6 (1)

9. Лукас Хофер (Италия) — +1.16,3 (1)

10. Феликс Ляйтнер (Австрия) — +1.22,8 (0)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Александр Логинов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
02 Владимир Кличко возвращается в бокс
03 Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
04 Фьюри обратился к Уайлдеру
05 Стало известно, сколько МЮ выплатил Моуринью за расторжение контракта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь