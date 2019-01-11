Фуркад: Победа Логинова - позор

Новости спорта: Мартен Фуркад прокомментировал победу российского биатлониста Александра Логинова в спринтерской гонке в Оберхофе.

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не изменит негативного отношения к российскому биатлонисту Александру Логинову, пока россиянин не извинится за нарушение антидопинговых правил. Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Сегодня, 11 января, россиянин впервые в карьере выиграл гонку на этапе Кубка мира по биатлону. Логинов стал победителем спринта в Оберхофе (Германия), Фуркад занял шестое место.

«Логинов должен извиниться перед биатлонистами и объясниться с нами. Он проходит мимо нас, будто ничего не произошло. Пока он будет так себя вести, я не буду уважать его.

Для меня его победа является позором. Я уважаю тот факт, что он продолжает участвовать в соревнованиях, но я не уважаю его. Мы отнеслись к нему слишком по-доброму, его поддерживали болельщики. Но нужно быть справедливым. Он не был добр к нам. Он сегодня победил, он сильнее, чем был раньше», — цитирует Фуркада TV 2 Sport.