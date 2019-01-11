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Самуэльссон: Я не уважаю то, что сделал Логинов

Самуэльссон: Я не уважаю то, что сделал Логинов
19:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выразил негативное отношение к россиянину Александру Логинову.

Самуэльссон заявил, что не изменит отношения к россиянину, пока тот не извинится за нарушение антидопинговых правил. Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

«Я не уважаю то, что сделал Логинов, но я не знаю его как личность. Сам Логинов мог бы извиниться перед всей биатлонной семьёй. Если принял EPO, то тебе здесь нечего делать. Но если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, то тебе будет немного легче доверять в будущем», – приводит слова Самуэльссона NRK.

Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вторым финишировал лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё, третьим стал Самуэльссон.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Александр Логинов, Себастиан Самуэльссон.
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