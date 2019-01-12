Лучший снайпер НХЛ и дважды олимпийский чемпион завершил карьеру

Новости спорта: Известный нападающий Рик Нэш принял решение завершить карьеру.

Нападающий Рик Нэш официально объявил о завершении карьеры.

"Из-за нерешенных проблем и симптомов сотрясения мозга, которые произошли в марте прошлого года, Рик Нэш завершил карьеру. Риск повреждений мозга слишком велик, если он вернется в хоккей.

Рик хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал его в этот трудный период", – сообщил в заявлении агент хоккеиста Джо Ресник.

Форвард провел 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступая за такие команды, как Коламбус, Нью-Йорк и Бостон. Всего в НХЛ канадский игрок провел 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

За карьеру дважды выигрывал золотые медали Олимпиады. Один раз становился чемпионом мира, а также выигрывал награду Морис Ришар Трофи – приз лучшему снайперу сезона НХЛ.