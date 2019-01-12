Анонс 29-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Новости спорта: Все матчи 29-го тура УХЛ пройдут в воскресенье, 13 января.

13 января

13:30 «Ледяные Волки» – «Кременчук», прямая трансляция – сайт XSPORT.ua

Раненный зверь – вдвойне опасен. Именно так можно охарактеризовать нынешнее состояние команды из Кременчуга. Домашняя неудача среди недели от «Белого Барса» никак не входила в планы Александра Савицкого и его подопечных. К тому же, в поражении 4:5 от белоцерковцев игроки «Кременчука» могут винить только себя. Они выигрывали по ходу встречи 3:0, однако умудрились проиграть. «Волки» также уступили в прошлом туре, не сумев зацепиться за очки в дуэли против харьковского «Динамо» – 1:5.

Тотальное преимущество в противостоянии между этими командами на стороне кременчуцкого клуба. В шести матчах нынешнего чемпионата киевляне пропустили 59 шайб от хоккеистов «Кременчука», а это в среднем почти 10 голов за одну игру. Можно вспомнить разгромы 12:2, 10:0, 10:2, 9:1 и 12:4 (в этом матче нападающий кременчужан Николай Киселёв забросил пять шайб).

В последний раз эти клубы встречались почти месяц назад – в столице «Ледяные Волки» сумели собраться и дать бой сопернику. В середине матча коллектив Николая Сидорова сумел вернуться в игру после 0:2, восстановив паритет на табло 2:2. Дублем за хозяев отличился Никита Шабанов. Но в результате более опытные и мастеровитые хоккеисты «Кременчука» довели дело до уверенной победы 6:2.

13 января

14:20 МХК «Динамо» – «Днепр», прямая трансляция – сайт XSPORT.ua

Лидер первенства отправится в Харьков к местному «Динамо», которое идёт на пятой позиции. Но настроение в двух лагерях совершенно разное: если харьковчане прошлый поединок уверенно выиграли 5:1, то херсонцы минимально уступили «Донбассу» 0:1. Неудивительно, что подопечные Дмитрия Пидгурского отправляются в первую столицу исключительно за победой. Однако просто лидерам не будет – опытный наставник Александр Куликов строит в Харькове интересный молодой коллектив.

В пользу «Днепра» говорит и личная статистика встреч против «динамовцев». Все шесть поединков нынешнего сезона завершались победой хоккеистов из Херсона. Опять-таки – эти матчи неизменно завершались успехом «щук» в две или три шайбы. Харьковчане испытывают трудности в атаке, ведь поразить ворота «Днепра» за шесть дуэлей им удалось только пять раз. В свою очередь Олег Петров дважды оформлял шатауты.

13 января

17:00 «Донбасс» – «Белый Барс», прямая трансляция – телеканал XSPORT

Исходя из турнирных соображений, этот поединок можно назвать центральным в туре. На льду скрестят клюшки вторая и четвёртая команды турнирной таблицы. Внушительную серию демонстрирует «Донбасс»: 12 побед к ряду в чемпионате, из них 8 – на своей арене. Это рекордные показатели текущего сезона.

Похвастаться успехами может и «Белый Барс», у которого три победы подряд. Последняя была добыта в красивом стиле над одним из лидеров турнира – командой «Кременчук» со счётом 5:4. Но теперь серия одного из клубов обязательно оборвётся.

Дончане и «барсы» пять раз встречались по ходу нынешнего чемпионата. В активе «Донбасса» четыре убедительные победы с разницей четыре или пять голов (7:2, 6:2, 4:0 и 5:1). Исход ещё одной игры был решён в овертайме. Белоцерковчане выигрывали на выезде 3:0, но коллектив Сергея Витера нашёл в себе силы отыграться в основное время. Точный бросок от Сергея Кузьмика принёс клубу из Донецка тяжёлый успех с результатом 4:3.